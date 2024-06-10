Александр Сокуров откроет киномастерскую в Армении

Известный режиссер Александр Сокуров намерен открыть собственную киномастерскую в Армении. Об этом сообщается на странице Ереванского государственного института театра и кино в Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В институте рассказали, что Сокуров будет вести курс в магистратуре института. Ожидается, что мастерская будет открыта в сентябре.

Напомним, в 2013 году Сокуров открыл фонд «Пример интонации», позднее запустил авторские мастерские в Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Фонд оказывал поддержку в создании кинолент «Теснота» Кантемира Балагова, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и других.

В декабре минувшего года постановщик рассказал, что его ученики не получают финансирование. Мастерские были закрыты, а сам Сокуров признавался, что больше не готов заниматься обучением. В 2024 году кинофестиваль дебютов «Пример интонации» в Северной столице отменили по причине нехватки средств на его проведение.

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