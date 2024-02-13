Актер Игорь Петренко задолжал по алиментам на двоих сыновей 9,2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Игорь Петренко регулярно попадает в новостные сводки из-за неуплаты алиментов на двоих детей, которые родились в браке с Екатериной Климовой.

По данным журналистов, Петренко в 2022 году должен был более 6 миллионов рублей алиментов. Тогда он погасил долг. Как выяснилось сейчас, новый долг актера составляет 9 миллионов 203 тысячи рублей. Соответствующее исполнительное производство появилось в базе судебных приставов.

Отметим, что Игорь Петренко пытался через суд снизить сумму алиментов — в январе 2023 года он подал в суд на Екатерину Климову. Однако иск в итоге отклонили. Сейчас сыновьям актера Матвею и Корнею 18 и 16 лет соответственно.

Ранее мы писали о том, что требующая алименты актриса Агата Муцениеце послала детей на слет финансовой грамотности.