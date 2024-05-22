«7 лет пролетели как МиГ-31»: Россияна Марковская уходит с поста пресс-секретаря министра обороны

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покидает свой пост из-за перехода на другую должность. Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала она.

Марковская стала пресс-секретарем Сергея Шойгу в 2017 году — тогда ей было 26 лет. До этого она трудилась на должности корреспондента и ведущей на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ. Тогда Россияна познакомилась с бывшим министром обороны, который предложил ей работу.

12 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Шойгу, возглавлявший Минобороны России с 2012 года, назначен секретарем Совбеза. Он занял место Николая Патрушева, который перешел на другую должность.

Место Сергея в министерстве глава государства предложил занять Андрею Белоусову, который был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок.

Ранее Шойгу был замечен среди гостей в зале Государственного большого театра Китая, где должен состоятся торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и открытия Года культуры России