Дочь российского миллиардера и ее муж выиграли суд против продавца дома, зараженного молью

В Лондоне закончился суд по иску дочери бизнесмена Бадри Патаркацишвили Ии и ее мужа. Пара судилась с продавцом особняка – купленный дом оказался заражен молью.

Подробности сообщает The Guardian.

Суд назначил паре компенсацию в размере 30,5 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 3,6 млрд рублей.

Семья приобрела особняк в 2019 году. Дом расположен в Ноттинг-Хилле, а его цена составляла 32,5 млн фунтов.

В доме есть библиотека, спа, тренажерный зал, бассейн. Однако в утеплителе стен особняка поселилась моль – она испортила паре одежду и коллекцию вин.

Покупатели подали иск к продавцу – его обвинили в сокрытии проблемы. Высокий суд Лондона защитил сторону истцов и постановил возместить стоимость особняка.

Патаркацишвили был соратником бизнесмена Бориса Березовского. В России руководил каналами ОРТ, ТВ-6.

Ранее сообщалось, что особняк из шоу «Семейство Кардашьян» выставили на продажу.