Легендарный особняк из шоу «Семейство Кардашьян» выставлен на продажу: сколько стоит дом

Бизнесвумен Крис Дженнер выставила на продажу легендарный особняк в Лос-Анджелесе, где более 10 лет снималось реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Стоимость дома составляет $ 13,5 тысяч (1,3 млрд рублей — прим. «Страсти»).

Глава семейства Кардашьян продает давний семейный дом клана — шестикомнатный особняк в элитном районе Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз. В доме площадью 8,8 тыс. кв. метров шесть спален и восемь ванных комнат.

«Я разделила так много незабываемых воспоминаний с моей семьей в этом невероятном доме, и я рада видеть, как он начинает новую главу со своими следующими владельцами», — пояснила Дженнер в разговоре с The New York Times.

Крис Дженнер купила дом в 2010 году вместе со вторым супругом Брюсом Дженнером. Пара нуждалась в большом пространстве — у каждого из них было по четверо детей от предыдущих отношений, а также общие дочери Кайли и Кендалл.

Keeping Up With the Kardashians («Семейство Кардашьян») — реалити-шоу, выходившее в эфир с 2007 по 2021 год. Изначально было посвящено жизни сестер: Хлои, Ким и Кортни. Мгновенно проект стал хитом, за которым начали следить миллионы телезрителей.

Однако это не просто дом, который показывали по телевидению — семья действительно жила в нем.

