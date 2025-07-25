Дочь Рамзана Кадырова вышла на связь после новостей о едва не утонувшем в Турции отце

Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат опубликовала кадры с моря. Снимки были размещены после того, как СМИ Турции сообщили о том, что ее отец едва не утонул в Бодруме.

В личном блоге Кадырова выложила фотографию морского пейзажа. Она не уточнила, когда и где был сделан снимок. На кадре были видны пирс, закат и флагшток.

Напомним, что 25 июля иностранные издания опубликовали новость о спасении Рамзана Кадырова. Источники сообщали, что глава Чечни якобы начал задыхаться после того, как вошел в море. Это заметили находившиеся неподалеку сотрудники полиции и медики, которые оказали ему необходимую помощь.

Слухи официально не были подтверждены. Сам Кадыров пока не выходил на связь. Отметим, что в СМИ часто появляется информация, которую глава Чеченской Республики опровергает.

Ранее дочь главы Чечни Рамзана Кадырова сообщила, что ее 17-летний брат Адам женится.