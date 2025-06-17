Дочь многоженца Сухова обратится к Патриарху после обвинений в домогательствах

Дочь многоженца Ивана Сухова Анна собирается обратиться за помощью к Патриарху. Девушка хочет получить благословение. Об этом mk.ru рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Анна на всю страну обвинила отца в домогательствах. В эфире ток-шоу она призналась, что Сухов приставал к ней, когда ей было всего 14 лет. Девушка уже обратилась в полицию и дала показания, несмотря на то, что ее предупредили об ответственности за ложную информацию.

Адвокат Анны сообщила, что сейчас проводится проверка. Если сведения подтвердятся, то против Ивана Сухова будет возбуждено уголовное дело. Дочь скандального многоженца также планирует обратиться к Патриарху за духовной поддержкой.

«Анна говорит, что Иван Сухов, именующий себя «православным многоженцем», развращал ее, читая определенные тексты. В частности, эпизод из Ветхого Завета про Лота и его дочерей, трактуя его по-своему», - рассказала Юлия Вербицкая-Линник.

К слову, до обвинений Анна давала интервью, в котором защищала отца. Она делилась, что он не всегда придерживался концепции многоженства. Также девушка отрицала, что отец насильно отдает дочерей замуж и что у членов семьи отсутствует право выбора.

Ранее бывшая супруга Ивана Сухова высказалась о скандале с изнасилованием дочери.