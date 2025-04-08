Добровинский выступил против создания реестра россиян в браке

Адвокат Александр Добровинский высказался против создания «реестра женатиков» – списка граждан, состоящих в браке. Он объяснил в беседе с 360.ru, почему эта инициатива имеет ряд минусов и даже опасна.

Напомним, что общественное движение «Сорок сороков» предложило создать подобный список, чтобы уберечь людей от связи с женатыми людьми. Желающий сможет проверить потенциального партнера, не находится ли он в браке.

Добровинский нашел ряд минусов в этом предложении.

«Что тут можно сказать… это довольно опасная вещь. Во-первых, это проникновение в личную жизнь. А что если человек после развода не хочет, чтобы кто-то знал, сколько раз и на ком он был женат? Как говорится, начать жизнь с чистого листа уже явно не получится», — отметил адвокат.

Он пояснил, что реестром могут воспользоваться, в том числе мошенники, которые возьмут информацию для своих схем. Он привел в пример ситуацию, при которой можно проверить человека – женат ли он. Если окажется, что нет, преступники поймут, что за ним некому приглядеть. Плюс не потребуется согласие другого члена семьи на продажу имущества.

«Кроме того, если человека нет в списках женатых, то он может стать объектом чьих-нибудь желаний стать его супругой/супругом, его начнут атаковать, выслеживать и прочее», — объяснил Александр.

Добровинский сделал вывод, что если этим списком можно «спасти» пары от развода, то придется «поставить под удар холостых».

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