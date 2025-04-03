Адвокат Добровинский дал ценный совет ожидающему освобождения по УДО Ефремову

Через шесть дней актер Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО из колонии общего режима, где он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Адвокат Александр Добровинский высказался по поводу этого события и дал звезде совет.

Правозащитник пояснил, что знает много прекрасных актеров. В их числе: Ален Делон, Брижит Бардо, Марлен Дитрих, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков и многие другие.

«Могу сказать одно: чтобы хорошо играть алкоголика, не обязательно быть им. Так же, как необязательно отсидеть, чтобы потом играть заключённых», — написал адвокат в своем Telegram-канале.

Наконец, Добровинский посоветовал Ефремову тщательно выбирать партнеров, по-видимому, имея в виду осужденного за мошенничество адвоката Эльмана Пашаева. Ранее он представлял в суде интересы актера.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Ранее продюсер Евгений Морозов заявил, что артист не останется без работы после выхода из колонии. Ему уже назначен гонорар в размере 2,5 млн рублей за съемочный день.