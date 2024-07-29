Дмитрия Губерниева захотели привлечь к ответственности за слова про открытие Олимпийских игр в Париже

Комментатора Дмитрия Губерниева собираются привлечь к ответственности из-за высказываний про открытие Олимпийских игр в Париже. Юристы изучают его слова.

Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«От лица граждан нашей страны мы сейчас думаем, как тебя привлечь к ответственности… Может, ты, конечно, себя русским не ощущаешь, но пока ты в России живешь, уважай нашу культуру», - написал Бородин, сопроводив публикацию видео с открытия Олимпийских игр.

Главу ФПБК возмутило, что Губерниев назвал «говноедами» тех, кому не понравилось открытие Олимпиады. Комментатор говорил, что «французы здорово подготовились, молодцы».

«Губерниев, если это не говноеды, тогда, кто ты?» - обращался к комментатору глава ФПБК в публикации.

Ранее журналистка Ксения Собчак назвала «чудовищным» открытие Олимпиады. Она сочла решение сделать город декорацией для церемонии «адовой безвкусицей». Ее критику поддержал супруг, режиссер Константин Богомолов. Открытие показалось ему «тухлым» и «смешным».