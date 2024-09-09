Дмитрий Песков о свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева: «В любом случае мы желаем ей счастья»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новости о свадьбе уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой и учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Он отметил, что не может обсуждать чужую личную жизнь, однако желает невесте счастья.

В беседе с Газетой.Ru Песков отказался давать комментарии по новости о бракосочетании Львовой-Беловой.

«Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», - заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, что новости о свадьбе опубликовал Telegram-канал Baza. Источник сообщил, что церемония прошла 8 сентября в Подмосковье. Об отношениях Малофеева и Львовой-Беловой было известно с зимы прошлого года. Тогда пару заметили во время крестного хода в Екатеринбурге.

К слову, Мария Львова-Белова уже была замужем за священником Павлом Когельманом. Малофеев тоже был женат.

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