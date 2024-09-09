«Я точно вижу»: Лиза Моряк сделала заявление о пополнении в семье

Недавно 28-летняя актриса Лиза Моряк и ее муж, 40-летний режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Онегин», отметили шесть лет со дня знакомства. В интервью журналу «Атмосфера» супруги поделились секретом крепких отношений, а Лиза Моряк сделала важное признание, передает WomanHit.ru.

По словам пары, спустя несколько лет они чувствуют, что «как будто только вчера познакомились», а ощущение того, что им комфортно друг с другом, появилось с первой встречи.

«Встречая кого-то нового, сразу ощущаешь: твой это человек ли нет, комфортно ли тебе в его присутствии, расслаблен ли ты или, наоборот, чувствуешь тревогу, напряжение. У меня так», — поделилась Лиза Моряк.

Сарик Андреасян признался, что им с женой интересно вместе, и они любят проводить время вдвоем.

«Я думаю, что любовь — это совокупность факторов, таких как дружба, взаимопонимание, честность, уважение друг к другу. И мудрость. <…> Мы любим где-то посидеть, поужинать, лежа в кровати посмотреть интересный сериал, новинку, которую мы можем обсудить потом между собой или с коллегами», — рассказал режиссер.

Еще одной важной частью «правильных взаимоотношений», по мнению Сарика Андреасяна, является равноправие в паре. Также нужно обсуждать все вопросы вместе.

«В том, что касается семьи, я даже не представляю, что могу принять решение без Лизы, стукнуть кулаком по столу, мол, я так хочу. У нас равноправие, мы все обсуждаем», — отметил Сарик Андреасян.

В феврале 2023 года у знаменитостей родилась дочь Элизабет. Лиза Моряк призналась, что с появлением дочери она поняла, «насколько способна любить». Актриса подчеркнула, что в будущем также не исключает рождения детей.

«Я точно вижу пополнение в семье. Представляю какую-то семейную фотографию, которая стоит в нашем загородном доме», — заявила артистка.

Ранее мы писали о том, что Лиза Моряк рассказала о ссорах с мужем-режиссером Сариком Андреасяном.