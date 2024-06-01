Дмитрий Песков и Татьяна Навка приехали на прощание с Анастасией Заворотнюк
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сопровождении жены, фигуристки Натьяны Навки и охранника приехали в Покровский монастырь, где 1 июня проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой.
Официальный представитель Кремля в классическом строгом костюме темного цвета и с большим букетом белых роз проследовал в зал, чтобы проститься с актрисой и выразить соболезнования родственникам.
По пути Песков встретил российского фигуриста, хореографа Илью Авербуха, который работал с актрисой в рамках телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале. Мужчины поприветствовали друг друга и пожали руки. После этого каждый проследовал в противоположно направлении.
Татьяна Навка для траурного мероприятия выбрала черную блузку оверсайз, юбку макси в таком же оттенке и платок, которым покрыла голову.
Видеоролик, на кадрах которого запечатлен визит Дмитрия Пескова и Татьяны Навки в Покровский монастырь опубликовал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. Полгода назад состояние звезды «Моей прекрасной няни» стало стремительно ухудшаться, ее перевели в хоспис. 30 мая 53-летняя Анастасия умерла в окружении близких. 1 июня актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Также проститься с Анастасией Заворотнюк приехали сатирик Геннадий Хазанов, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и тренер Татьяна Тарасова.
Ранее также на церемонию прибыла певица Лолита Милявская. Ее сопровождал дизайнер Игорь Гуляев.