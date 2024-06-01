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Опубликовано 01 июня 2024, 10:57
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Певица Лолита Милявская приехала на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Певица Лолита Милявская приехала на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

© Комсомольская правда | East News

Певица Лолита Милявская в сопровождении дизайнера Игоря Гуляева прибыла в Покровский монастырь, где 1 июня проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой.

Певица выбрала для траурного мероприятия черное платье в пол с открытыми плечами и шифоновый платок розового оттенка, которым покрыла голову. В руках у 60-летней Лолиты букет белых роз.

Игорь Гуляев также в черном костюме с букетом красных роз.

Видео, на котором запечатлено прибытие звездных гостей опубликовал Telegram-канал StarHit.

Певица Лолита Милявская приехала на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

© PrtScr из Telegram-канала StarHit

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. С тех пор она перестала сниматься в кино и появляться на публике. Полгода назад состояние звезды «Моей прекрасной няни» стало стремительно ухудшаться, ее перевели в хоспис. 30 мая 53-летняя Анастасия умерла в окружении близких. 1 июня актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее стало известно, что семья Заворотню обращалась в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова с просьбой изготовить индивидуальное лекарство бля борьбы с глиобластомой.

Источник фото:Комсомольская правда | East News
Источник:Telegram-канал StarHit
Автор:Анна Воробьева
Теги:
похороны
Анастасия Заворотнюк
Лолита Милявская