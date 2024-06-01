Певица Лолита Милявская приехала на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Певица Лолита Милявская в сопровождении дизайнера Игоря Гуляева прибыла в Покровский монастырь, где 1 июня проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой.

Певица выбрала для траурного мероприятия черное платье в пол с открытыми плечами и шифоновый платок розового оттенка, которым покрыла голову. В руках у 60-летней Лолиты букет белых роз.

Игорь Гуляев также в черном костюме с букетом красных роз.

Видео, на котором запечатлено прибытие звездных гостей опубликовал Telegram-канал StarHit.