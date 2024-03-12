«Электрический стул или смертельные инъекции»: Сергей Селин высказался о наказании для уехавших звезд
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Актер Сергей Селин предложил наказание для звезд, который уехали из страны и начали спонсировать ВСУ. Он отметил, что такие артисты заслуживают высшей меры, а именно смертной казни.
В интервью сайту aif.ru звезда «Улиц разбитых фонарей» заявил, что не поддерживает отечественных знаменитостей, которые негативно высказываются о своей стране. Он считает, что они не заслуживают прощения, и их необходимо судить. В частности, он отметил Бориса Гребенщикова*(Признан иноагентом на территории РФ) и Андрея Макаревича*(Признан иноагентом на территории РФ). Оба не скрывают, что делают отчисления Украине.
«Кое-где, на кого эти ребята работают, на электрический стул сажают. Электрический стул. Или смертельные инъекции. Я не кровожадно говорю об этом, это просто факт», - заявил Селин.
Актер также подчеркнул, что не придумал эти факты, и, по его словам, если бы российские звезды были гражданами США и так бы поступили со страной, их бы точно ждала смертная казнь.
Ранее Сергей Селин рассказал, что не может избавиться от привычки курить.
*(Признан иноагентом на территории РФ)