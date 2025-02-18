Disney начал подготовку к съемкам «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом

Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает The Disinsider.

Данные портала скудны — согласно им, компания Disney готовится начать производство нового фильма франшизы в одном из павильонов студии. Источники утверждают, что Депп примет в них участие.

Напомним — актер поссорился с корпорацией в 2016 году, когда кинематографические боссы отказались от сотрудничества с ним. В то время Депп оказался в центре скандала из-за развода с актрисой Эмбер Херд, которая подала на него в суд по обвинению в клевете. В конце концов Депп вышел из этой тяжбы победителем.

Ранее мы писали о том, что Джонни Депп обратился к россиянам на премьере своего фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия».