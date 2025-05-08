Девушки из Китая восхитились красотой российских полицейских. Туристки во время путешествия по Москве обратили внимание на молодых парней, которые отвечали за безопасность. Они снимали их на видео и переводили фразу «какой он красивый». Подробности сообщает «Царьград».

Перед парадом ко Дню Победы сотрудники Росгвардии и полиции следят за обстановкой в городе. Сюда стекаются туристы, которым интересно происходящее вокруг. Женщины обращают внимание не только на военную технику, но и на мужчин.

На днях во время репетиции толпа туристок из Китая остановилась возле молодого сотрудника из оцепления. Девушки восхитились: «Какой красивый!» и переводили комплименты с китайского языка, а также стали снимать его на видео. Молодой человек немного смутился, а потом заулыбался.

Ролик сейчас популярен в соцсетях и собирает комментарии. Пользователи отмечают, что полицейские действительно восхищают внешними данными и своими улыбками.

Ранее мы писали о том, что американцы восхитились русскими женщинами после видео в аккаунте Иванки Трамп. Многие обратили внимание на обилие девушек – среди них был только один мужчина. Американцы написали, что в России нужно искать себе невесту.