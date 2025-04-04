Американцы восхитились русскими женщинами после видео в аккаунте Иванки Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа опубликовала ролик о России и вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Иванка Трамп решила показать, как на корпоративе одной из русских компаний люди веселятся под песню «Я русский» исполнителя SHAMAN. Внимание пользователей приковали русские женщины.

За короткое время ролик посмотрели полмиллиона раз. Иванка задалась вопросом: «Это Россия. Что вы видите?»

В комментариях люди обсудили сразу несколько моментов. Многие обратили внимание на обилие девушек – среди них был только один мужчина. Американцы написали, что в России нужно искать себе невесту. Также они похвалили героинь ролика за гардероб и красоту. Еще их порадовала атмосфера на кадрах. Об этом сообщает mk.ru.

Напомним, что недавно в местных соцсетях завирусился ролик о метрополитенах Москвы и Нью-Йорка. На видео сравнивали две подземки. Транспорт в столице РФ признали более чистым и приятным. Пользователи Сети жаловались, что в метро Нью-Йорка грязно, много крыс и голубей, а также неадекватных пассажиров.

Особое внимание людей привлекла архитектура и современный дизайн станций московского метро. Они отметили, что там все элегантно и ухоженно.

Ранее мы писали о том, что американцы решили красить на Пасху не яйца, а картофель и даже лук. Все из-за повышения цен.