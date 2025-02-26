Девушка умершего в Таиланде россиянина хотела тайком увезти его прах на родину

Сожительница скончавшегося в Таиланде 42-летнего россиянина хотела пронести его прах на борт самолета в банке. К такой идее она пришла из-за запрошенной местными властями баснословной суммы на похороны.

Общественники, к которым женщина обратилась за помощью, рассказали, что ритуальное агентство выставило ей счет на 258 тыс. рублей.

«Это развод на деньги. Если им нужно бесхозное тело, то пусть оставят его себе», — приводит слова россиянки aif.ru.

Таких денег у нее не нашлось — хватило только на кремацию. Сперва женщина решила нелегально увезти прах в Россию, но позже передумала. Прах ее возлюбленного был развеян над Андаманским морем, а сама она вернулась на родину.

Напомним — о смерти мужчины стало известно 25 февраля. По данным СМИ, он беспробудно пил на протяжении четырех дней, пока его девушка гуляла и развлекалась.