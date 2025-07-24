Девочка в «маске Бэтмена» из США отказалась уезжать из Петербурга после операции

Девочка в «маске Бэтмена» не захотела уезжать из Петербурга после проведенной операции на лице. Мама ребенка Кэрол призналась, что они воспринимают это лечение в России как отпуск. Ее слова передает 78.ru.

Из больницы после операции девочку выписали еще 9 мая. После она продолжала посещать частную клинику ради перевязок. А 2 июня она вновь перенесла хирургическое вмешательство – ей удалили экспандеры и рубцовую ткань и провели пластику среднего отдела лица.

«Луна идет в школу в этом году, ей важен внешний вид, но не хочет уезжать из Питера. Луне понравился зоопарк, церкви, для нее лечение здесь — отпуск. Когда она посмотрела на себя в зеркало, она заплакала, ей очень нравится ее новая кожа», - поделилась мама маленькой американки.

В 2026 году Луне предстоит перенести еще две операции. А пока она будет ходить в школу, как и все дети ее возраста. В США она улетит уже 29 июля.

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