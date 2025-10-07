Депутатов засняли во время игры в онлайн-шахматы на заседании Госдумы

В Госдуме во время заседания двое депутатов играли в онлайн-шахматы на телефонах. Это заметил журналист Александр Юнашев и опубликовал видео в личном Telegram-канале «Юнашев LIVE».

В ролике Александр показал двух депутатов, которые были заняты шахматными партиями, пока их коллеги выступали с докладами. Причем в какой-то момент чиновник помог приятелю сделать ход в игре.

«Сеанс одновременной игры в Госдуме», - высказался в блоге журналист Юнашев.

Пользователи Сети уже возмутились поведением депутатов во время заседания. Автор Telegram-канала «НЕБОЖЕНА» сообщила, что считает это «возмутительным» и посоветовала чиновникам играть в «Три в ряд» для тренировки мозга.

«Они думали мы не заметим, а мы заметили», «Ужас», «Дума предложила запретить пешкам есть фигуры», - обсуждают в комментариях.

Ранее Госдуме предложили инициативу об обучении заключенных дизайну в колониях.