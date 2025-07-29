Депутат Михаил Иванов осудил чиновницу за совет уйти на СВО из-за потери работы

Депутат Брянской облдумы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов осудил чиновницу за совет уйти на СВО из-за потери работы. Об этом сообщает Газета.Ru.

Чиновница из Красноярского края посоветовала отправиться на СВО тем, кто потеряет работу из-за отключения Интернета в регионе. Иванов назвал совет чиновницы «безответственным». По его мнению, она посмеялась над людьми, оставшимся в тяжелой ситуации, вместо того, чтобы предложить решение проблемы.

«Подобные высказывания не только циничны, но и демонстрируют полное непонимание того, как работает современное общество. Каждый человек, будь то врач, учитель, инженер или айти-специалист, вносит свой вклад в укрепление страны. Одни защищают Родину с оружием в руках, другие — лечат раненых, третьи — обеспечивают цифровую безопасность или учат детей. Это и есть наш общий фронт», — высказался Михаил.

Депутат считает, что чиновнице надо самой отправиться на СВО. Он посоветовал ей работать в госпитале, чтобы увидеть «настоящий труд», доказать свою пользу не словом, а делом.

«Если уж чиновники так любят говорить про СВО, то пусть начнут с себя», — резюмировал Михаил.

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