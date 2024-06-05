Депутат из Псковской области призвал убивать тех, кто критикует власть. Об этом сообщает Газета.Ru.

Депутат псковского областного собрания Армен Мнацаканян в своей речи во время одного из заседаний высказался о жителях России, которые выступают с критикой чиновников.

«Мы живем в непростое время. И как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент: „Только делами можем доказывать“. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», — заявил он в парламенте.

Высказывание быстро распространилось в Сети. В пресс-службе областного собрания журналистам объяснили, что это высказывание является личным мнением Мнацаканяна.

«Каждый выступает за себя. Он не выражал позицию областного собрания», — пояснил источник.

Сам депутат позже внес правки в свое высказывание, заявив, что неправильно выразился.

«В выступлении я сказал — доказывать делом. И убивать, конечно, не физически имел в виду. Именно делом убивать, нагрузить тех, кто нас не любит», — рассказал он.

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