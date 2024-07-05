«Один из волнительных дней в моей жизни»: Малинин поздравил дочь с окончанием престижного колледжа в Лондоне

23-летняя дочь российского певца Александра Малинина Устинья окончила престижный Королевский колледж музыки в Лондоне. Ее поздравили отец, мать Эмма, а также возлюбленный по имени Зак.

«Я это сделала! Сегодня я выпускаюсь из Королевского колледжа музыки! Мечты сбываются», - рассказала Устинья в соцсетях.

Ее мать Эмма Малинина написала в соцсетях, что дочь получила диплом бакалавра «первой лучшей консерватории мира». Она отметила, что гордится дочерью, и пожелала во всем быть первой.

Александр Малинин отметил: «Сегодня один из самых замечательных и волнительных дней в моей жизни». Он также подчеркнул, что Устинья окончила Королевскую консерваторию. «Поздравляю тебя моя любимая доченька!» - написал отец.

Устинью поздравил ее избранник Зак. Он опубликовал фото с девушкой и оставил подпись на английском. В переводе она означает: «В следующую главу. Выпускной 2024».

Ранее сообщалось, что дочь певицы Юлии Началовой окончила школу и сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Он подала документы для поступления во ВГИК.