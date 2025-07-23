Депутат Госдумы Михаил Тарасенко в день смерти успел проголосовать 11 раз

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко в день своей смерти успел проголосовать 11 раз. На это обратили внимание журналисты Telegram-канала Baza. Предположительно, за него делали выбор коллеги.

Сообщается, что голос Тарасенко 22 июля был отдан за закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях», а также за законопроект, позволяющий женам погибших участников СВО пользоваться их транспортом. При этом депутат не поддержал штрафы за поиск экстремистского контента. Закон был принят в этот же день.

В Госдуме поясняли, что на время болезни депутатские карточки передаются, благодаря чему даже находящиеся на лечении политики могут продолжать участвовать в голосованиях. Вероятно, то же произошло и с Тарасенко.

Напомним, что Михаил Тарасенко скончался 22 июля. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин делился, что депутат умер из-за тяжелой болезни.

Ранее стало известно, что режиссера Юрия Кару похоронили вне зоны «аллеи звезд».