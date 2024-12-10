Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскритиковал идею запретить курение на ходу

Предложения на законодательном уровне запретить курение на ходу на самом деле не обусловлены защитой здоровья граждан, а являются попыткой «отравить жизнь тем, кто отличается». Такое мнение высказал публицист, интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Опасность пассивного курения преувеличена в сотни раз», — приводит его слова Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По мнению депутата, подобные инициативы напрямую портят жизнь тем, кто курит.

«А запретить думать на ходу они не пробовали»? — задался Вассерман риторическим вопросом относительно деятельности своих коллег.

Бороться с теми, кто дымит сигаретами на ходу, ранее призвал парламентарий от фракции «Новые люди» Амир Хамитов. Письмо с соответствующим предложением он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко. По мнению Хамитова, данная мера сделает российские города более чистыми и комфортными для проживания, а также благотворно скажется на здоровье граждан и воспитании молодого поколения.

Ранее стало известно, что артист Юрий Николаев выкуривает две пачки в сигарет в день. Врачи просят его бросить эту пагубную привычку из-за опасений о его здоровье.