Две пачки сигарет в день: врачи просят Юрия Николаева избавиться от вредной привычки

Недавно госпитализированный актер Юрий Николаев выписался из больницы. Для восстановления телеведущему придется избавиться от вредной привычки: врачи запретили ему курить.

По данным Telegram-канала Mash, Николаев приобрел вредную привычку еще 50 лет назад. Сначала он курил по пачке в день, а потом дошло до двух пачек. Сигарета с чашечкой кофе стала для него традиционным ритуалом, сообщает издание.

Из-за вредной привычки у народного артиста возникли осложнения в работе дыхательной системы — к ним позднее присоединилась пневмония. Звезда программы «Утренняя почта» признался, что пытается прислушиваться к врачам и бросить курить. Но вредную привычку оказалось очень непросто победить.

В 2014 году артиста прооперировали — ему вырезали злокачественную опухоль из легкого. Но даже это не заставило Николаева бросить курение.

Напомним, 11 ноября в СМИ появилась информация о госпитализации 75-летнего артиста. Сообщалось, что Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, а врачи пытались определить причины случившегося и поставить телеведущему точный диагноз. При этом уточнялось, что у знаменитости исключили инфаркт и инсульт. Позже выяснилось, что ему диагностировали воспаление легких.

Ранее Юрий Николаев сообщил, что хорошо себя чувствует. Он опроверг новости о якобы выявленном у него коронавирусе.