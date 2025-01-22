«Денег и так мало»: Куклачев раскрыл размер пенсии

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что получает не очень высокую пенсию — хоть она и выше, чем в среднем даже по Москве. При этом большая часть всех его финансов уходит на помощь семье и содержание загородной недвижимости.

«У меня есть дача, квартира, машина — все это нуждается в постоянном уходе, замене, ремонте, обновлении. А это, скажу я вам, большие затраты. Сыну помочь нужно? Нужно! Вот я ему тоже время от времени оказываю финансовую поддержку», — рассказал он в беседе с Общественной службой новостей.

При этом Юрий Дмитриевич не живет на одну лишь пенсию — у него есть и другие источники дохода:

«Разумеется, у меня помимо основной пенсии есть доплаты за звание народного артиста. В совокупности сумма составляет не менее 50 тыс. рублей. Параллельно я продолжаю трудиться и получать заработную плату, которая слегка переваливает за 100 тыс.», — подсчитал он.

Куклачев утверждает, что после перенесенного весной инфаркта он предпочел не «прохлаждаться», а как можно скорее вернуться на работу в свой театр.

«Я не могу не трудиться, я полагаюсь только на себя. Следовательно, перестану работать — лишусь денег, а их и так не хватает, их и так мало, чтобы жить на широкую ногу», — говорит артист.

Ранее Куклачев прокомментировал смерть кота, подаренного Путиным японскому губернатору.