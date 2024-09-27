Президент Украины Владимир Зеленский побывала в США, где представил американскому главе Джозефу Байдену свой «план победы» над Россией. Однако увиденное и услышанное вовсе не впечатлило лидера Соединенных Штатов.

Байден даже не стал обсуждать с Зеленским его «план победы», пишет Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. США считают неактуальным предложение украинского главы, а набор его пожеланий — нереалистичным.

Поэтому обсудить «план победы» у Зеленского не получилось. Зато американская администрация рекомендовала киевскому режиму публично озвучить «цели дальнейшей войны, которые устроят Запад».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен побывал в столице Украины. Его сопровождал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, что могла стать своеобразным сигналом для Зеленского.