«Даже названия такому горю нет»: отец Дарьи Дугиной рассказал о жизни после смерти дочери

Отец политолога и военкора Дарьи Дугиной рассказал, как переживает потерю дочери. В интервью в эфире Радио «Комсомольская правда» философ и политолог Александр Дугин признался, что ничего не чувствует, кроме боли. Его слова цитирует Kp.ru.

29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. Она находилась в машине, которую взорвали украинские террористы. Мужчина не может прийти в себя после трагедии.

«С того момента я уже ничего не чувствую, кроме боли. Она не проходит. Никакого успокоения нет. Наверное, и не должно быть», – признался Александр.

Но он отмечает, что часто сталкивается с людьми, которые говорят хорошие слова о Дарье и называют ее «святой».

«Кого бы я ни встречал за эти два года, от простых людей до священников и руководителей государств все говорят: «Зато Даша святая», – подчеркнул мужчина.

По признанию Дугина, ранее он думал, что наследница продолжит его дело, а теперь сам продолжает ее дело.

«Когда уходят близкие - это всегда больно, а когда дети… Даже в языке слова нет, чтобы это назвать. Вдовец – тот, кто потерял жену, вдова – потеряла мужа, сирота – потерял родителей. А тот, кто потерял детей… Даже названия такому горю нет», – добавил философ.

Ранее мы писали о том, что рэпер Аким Апачев представит клип с голосом погибшей в результате украинского теракта Дарьи Дугиной.