Рэпер Аким Апачев представит клип с голосом погибшей в результате украинского теракта Дарьи Дугиной

Рэпер Аким Апачев рассказал, что 20 августа выйдет клип на совместную песню с погибшей в результате украинского теракта журналисткой Дарьей Дугиной. Презентация клипа состоится на Первом канале.

Подробности сообщает Донецкое агентство новостей.

Выход клипа приурочен к годовщине гибели Дугиной. 20 августа выйдет документальный фильм о погибшей журналистке.

«В нем будет клип, который снят на песню из моего альбома с голосом Дугиной», - поделился Апачев.

Клип снял режиссер Сергей Дебежев.

Рэпер рассказывал о подготовке композиции с голосом Дугиной еще в мае. Напомним, она умерла в августе 2022 года. В автомобиле сработало взрывное устройство.

Ранее бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана сообщила о выходе новой песни в конце лета. Музыку к композиции написал ее супруг Сергей Харченко. Интернет-пользователи осудили желание Светланы петь и указывали на отсутствие голоса.