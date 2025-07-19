«Даже говорить тяжело»: коуч Лесли столкнулся с неприятностями после приезда в Москву

Призывавший мужчин трогать девушек за интимные места пикап-коуч Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) прилетел в Москву. Блогер признался, что заболел ковидом и теперь даже не может говорить.

«Уже в Москве, планы изменил подхваченный ковид, поэтому пару дней отлежаться нужно, даже говорить тяжело, — признался он в разговоре с Super. Потом буду общаться со СМИ и тому подобное».

Другие подробности Лесли не уточнил.

Напомним, в июне в отношении пикапера СК возбудил уголовное дело по факту склонения к совершению изнасилования. Лесли подозревают в том, что он давал указания своим ученикам трогать прохожих девушек за интимные места без разрешения. Некоторых последователей Алекса удалось задержать. При этом сам коуч уверен, что избежит ответственности.

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