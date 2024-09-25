«Давно в ОАЭ»: попавший под суд депутат Госдумы уехал из России

Попавший под суд депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо уехал из России. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в партии.

«Напсо давно находится в ОАЭ. Возможно, будет инициировано лишение его мандата», — поделился собеседник телеканала.

Уточняется, что Юрий Напсо занимает в Госдуме пост первого зампреда комитета по государственному строительству и законодательству. RTVI отмечает, что слухи о возможной эмиграции Напсо появились на фоне рассмотрения дела в Центральном районном суде Сочи по иску Генпрокуратуры о лишении депутата имущества и бизнеса. Напсо обвиняется в нарушении запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством. Очередные слушания по иску состоялись 24 сентября.

Активы депутата на время разбирательства арестованы.

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