Дапкунайте заявила об уважении к украинцам за их нежелание говорить на русском

Актриса Ингеборга Дапкунайте заявила об уважении к украинцам за их нежелание говорить и читать на русском языке. Она призналась, что хорошо понимает этих людей.

На заявление Дапкунайте обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Актриса сказала: «Я понимаю украинцев, когда они не хотят говорить по-русски и не хотят читать по-русски. Я это очень хорошо понимаю, уважаю и говорю, что это ваше право. Моя страна [Литва] была в такой же ситуации, что и ваша».

Дапкунайте вспоминала, что литовские девушки, проживающие на ее улице, не играли с русскими.

«И это исходило сверху вниз от русских девушек. Это была не их вина, потому что они были детьми, но такова жизнь. Она очень сложная. Жизнь никогда не бывает простой», – размышляла актриса.

Актриса говорила: нужно относиться как к данности, что она из Литвы.

«Я не знаю, станет ли Литва чем-то ужасным», - произнесла знаменитость.

Ранее сообщалось, что она потеряла последний бизнес в России. Речь шла об организации, занимающейся обучением детей английскому языку и подготовкой к школе. Актриса имела в бизнесе 50%-ную долю.