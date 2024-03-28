Дани Алвес организовал вечеринку через несколько часов после выхода из тюрьмы

Футболист Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог и через несколько часов организовал вечеринку. Она продолжалась до пяти утра.

Об этом сообщает TyC Sports.

Экс-защитник «Барселоны» устроил праздник дома в честь дня рождения отца. Перед этим он поужинал в ресторане.

Приглашенные на вечеринку гости приезжали в масках и капюшонах. Вечеринка Алвеса попала в поле зрения мировой прессы.

Напомним, Алвеса освободили 25 марта. Он был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование.

Кроме залога в 1 млн евро, он отдал два паспорта – бразильский и испанский. Алвес не сможет уехать из Испании и должен раз в неделю отмечаться в суде.

Ему запрещено приближаться к дому жертвы на тысячу метров. То же самое касается работы и других мест, которые она может посещать. Алвесу нельзя общаться с пострадавшей.

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