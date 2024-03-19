«Орала так, что сорвала голос»: Ларису Долину пытались изнасиловать в Ереване

Певица Лариса Долина рассказала, как в юности ее пытались изнасиловать. Тогда она жила и работала в Ереване. К счастью, все обошлось, так как ее вовремя спас сосед.

По словам артистки, в молодости она работала в ресторане, чтобы обеспечивать себя. За несколько месяцев ей удалось накопить немалую сумму денег и снять себе хорошую квартиру с мраморными лестницами. Однако тот дом связан у нее с отрицательными воспоминаниями, так как именно там она едва не стала жертвой насильника.

Лариса Александровна в интервью певице Наталье Подольской рассказала, что возвращалась с работы, когда к ней пристал незнакомый мужчина. Он подкараулил ее в подъезде, а после стал домогаться.

«Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня», - призналась Долина.

В итоге преступника спугнули, и он скрылся. А певица не рассказала эту историю никому, кроме двух своих подруг. После этого она продолжила выступать в ресторане, так как ей было некуда уезжать из города. Возвращение домой к матери она даже не рассматривала.

Ранее Лариса Долина рассказала о парне дочери Юлии Началовой. Она отметила, что у крестницы с ним все серьезно.