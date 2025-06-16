Убийца Роберта Ф. Кеннеди Сирхан сообщил в записке о планах в отношении сенатора

Убийца сенатора США Роберта Кеннеди Сирхан Бешар Сирхан за несколько недель до совершенного им преступления изложил свои намерения в записке, которая недавно было обнародована. Об этом пишет издание RadarOnline.

Документ опубликован спустя 62 года после смерти 35-го американского лидера Джона Кеннеди. Среди 1400 страниц отчета ЦРУ о расследовании произошедшего в 1963 году в Далласе, штат Техас, убийства есть написанная от руки записка Сирхана. В ней он намекнул о своих планах в отношениях младшего брата президента.

«Роберт Кеннеди должен умереть, Роберт Кеннеди должен быть убит, Роберт Кеннеди должен быть убит», — говорится в жутком послании.

Судя по повторяющимся фразам, преступник явно находился не в лучшем состоянии ментального здоровья. Сам же убийца, по словам его адвокатов, утверждает, что в момент написания записки находился под гипнозом. А, следовательно, невменяем.

Документы были обнародованы в соответствии с указом президента США Дональда Трампа, предусматривающим рассекречивание материалов, связанных с громкими убийствами, которые десятилетиями интриговала общественность.

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