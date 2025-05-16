«Вообще я мечтала о карьере, но Бог дает детей»: 40-летняя москвичка родила 14-го ребенка

Жительница столицы РФ стала мамой в 14-й раз. Роды принимали врачи городской клинической больницы им. В.В. Вересаева, передает пресс-службе столичного Департамента здравоохранения в своем Telegram-канале.

По словам акуршера-гинеколога, все прошло хорошо. 40-летняя пациентка поступила с родовой деятельностью, у нее начались схватки. При сборе анамнеза врачи узнали, что женщина станет мамой в 14-й раз. При этом каждый раз все проходило без эпидуральной анестезии.

Позже и сама многодетная мама прокомментировала пополнение в семействе. По словам москвички, она хотела заняться карьерой, но в итоге жизнь распорядилась иначе.

«Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог дает детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог дает больше», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что в Москве родила пассажирка метро. Малыш появился на свет на станции «Чистые пруды».