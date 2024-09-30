Чтобы поднять информационную волну: глава ГУР Буданов* сам слил сведения об увольнении

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сам распространил информацию о своем увольнении. Об этом Telegram-каналу Резидент рассказала источник, знакомый с ситуацией.

Буданов* слил сведения об увольнении намеренно, чтобы создать вокруг себя шумиху. Таким образом руководитель Главного разведывательного управления хочет помешать главе Офиса президента Украины сместить себя с должности.

Резонанс СМИ, по словам журналистов, затруднил планы оппонентов Буданова*. Глава Офиса пытается отыграть ситуацию аппаратно и решить вопрос с Западом.

Ранее сообщалось, что в украинских СМИ пытаются зачистить информацию о причинах отставки Буданова*. Вероятнее всего, его пытаются устранить в рамках политической борьбы.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов