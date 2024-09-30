Политическая борьба: офис Зеленского дал указание зачистить информацию в СМИ о причинах отставки Буданова*
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Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) может в ближайшее время лишиться должности. Офис президента при этом пытается всячески скрыть истинную причину отставки военачальника, передает Telegram-канал Резидент.
Ситуация с Будановым* напоминает по развитию то, что случилось с бывшим главкомом Валерием Залужным. Вероятнее всего, администрация Зеленского пытается устранить конкурента в рамках политической борьбы, пишут журналисты со ссылкой на осведомленный источник.
Однако офису президента не хочется, чтобы истинные причины распространились в СМИ. Поэтому материалы про Буданова* в них тщательно проверяются и чистятся.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Украины вместе с бывшим главкомом Залужным. Журналисты считают, что появление экс-военочальника могло быть сигналом для Зеленского.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов