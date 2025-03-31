Что изменится в России с 1 апреля

С 1 апреля в России ожидается ряд изменений. Так, операторы связи смогут оформлять не более 20 номеров на человека.

Поставщики услуг проверят всех абонентов, чтобы уточнить зарегистрированное на каждого количество сим-карт. Для иностранцев введен лимит – не более 10 номеров на человека.

Кредиты станут менее доступными – для рискованных заемщиков ограничат долю ипотеки и автокредитов. Проблемными заемщиками признают тех, кто тратит на кредиты более половины месячных доходов. При оформлении ипотеки будут учитывать низкий первоначальный взнос.

Семейная ипотека станет доступна для покупки жилья на вторичном рынке. Кредит под 6% годовых положен семьям с детьми до 7 лет или с ребенком-инвалидом. Вторичное жилье не должно быть старше 20 лет. Такой ипотекой можно воспользоваться единожды.

С апреля будут проиндексированы социальные выплаты. Они вырастут на 14,75%. Речь идет о выплатах по инвалидности, по потере кормильца, а также по старости, если человеку не хватило стажа или баллов для страховой пенсии.

Как сообщает Telegram-канал Lomovka, изменятся правила призыва в армию. Те, кто не ушел служить из-за нехватки мест, будут призваны в течение года. Расширят список профессий для альтернативной службы. За неявку по повестке могут наложить ограничения. Также введут единый реестр призывников.

Ранее певица Лолита призвала не запрещать турецкие сериалы.