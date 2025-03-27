«Они повышают рождаемость»: Лолита призвала не запрещать турецкие сериалы в России

Певица Лолита Милявская призвала не запрещать турецкие сериалы в России. Исполнительница хита «На Титанике» записала видео для соцсетей, где перечислила плюсы заграничных картин. Один из них – улучшение демографии.

Знаменитость высказалась по поводу идеи представителей общественного движения «Ветераны России». Они предложили запретить турецкие сериалы в РФ из-за негативного влияния на демографическую ситуацию. По их мнению, женщины смотрят на актеров и идеализируют образ мужчины, а потом теряют интерес к россиянам мужского пола.

«Пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы. Они, наоборот, повышают рождаемость. Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь… актера из турецкого сериала», – говорит на кадрах Лолита.

Артистка подписала ролик и уточнила, что если идею все-таки поддержат, то она перейдет на китайское или монгольское кино.

Ранее мы писали о том, что концерт певицы Лолиты в Костроме отменили после жалоб граждан и общественников.