Чиновник из команды Владимира Зеленского купил место на кладбище Пер-Лашез

Чиновник из команды президента Украины Владимира Зеленского купил место на знаменитом кладбище Пер-Лашез, расположенном во Франции. Сумма сделки не называется.

Об этом сообщил Telegram-канал Сигнал.

Источник со ссылкой на венгерские СМИ пишет, что покупателем, предположительно, стал 53-летний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В какую сумму обошлась покупка места на кладбище, не говорится. Известно, что участок на Пер-Лашез стоит от 15 тыс. евро.

Ермак – уроженец Киева. С 2020 года он является руководителем Офиса президента. Награжден орденами Польши и Литвы.

Ранее сообщалось, что Зеленский летел на российско-украинские переговоры в Турцию на обновленном в 2023 году самолете. Воздушное судно для президента Украины было построено в 2007 году, а введено в эксплуатацию в 2010-м.