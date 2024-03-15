Чернила в урнах и липовые журналисты: сообщается о нарушениях на выборах

В ЦИК призвали усилить охрану урн на выборах из-за залитых чернилами бюллетеней. Сообщается об инцидентах в двух регионах, в ходе которых люди вливали в ящики с бюллетенями чернила. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома РФ Николая Булаева.

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение. Убедительная просьба – это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии – усилить охрану ящиков для голосования», – заявил он.

Булаев добавил, что ЦИК обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии. По его словам, этот вопрос очень важен так как бюллетени портятся до состояния «невозможности определить голосование».

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также призывала коллег из регионов быть особо внимательными на избирательных участках.

Также стало известно, что на избирательных участках Санкт-Петербурга заметили фальшивых журналистов. Они были с поддельными аккредитациями СМИ. Элла Панфилова предупредила, что такие люди пытаются нарушить работу избирательный участков и в принципе совершают неправомерные действия.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Голосование впервые продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее мы писали о том, что артист Стас Михайлов спел «Всё для тебя» на избирательном участке в Омске.