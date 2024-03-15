Студентки визжали от восторга: Стас Михайлов спел «Всё для тебя» на избирательном участке в Омске

15 марта в России стартовали выборы президента. На избирательном участке в Омском медицинском колледже выступил народный артист РФ Стас Михайлов: он исполнил трек «Все для тебя».

Михалов спел для омичей вживую. На подпевках у него были четыре вокалистки в желтых и розовых рубашках из коллектива «Дебют» из ДК «Звездный».

Артист выступил в небольшом помещении, но его выступление вызвало огромный ажиотаж: студентки медколледжа, по данным НГС55, визжали от восторга, увидев Михайлова.

После звезду окружила звезда — с ним все хотели сделать селфи на память.

«Свой выбор я сделал давно: стабильность, свобода, моральные ценности — это то, что изначально самое важное в России. Это только один из маленьких факторов», — сказал артист.

В Омске Михайлов даст тредневный концерт, который пройдет в спортивном комплексе «Красная звезда». Областному бюджету выступление артиста обойдется в 24 млн рублей.

Напомним, Стас Михайлов оказался в центре скандала в начале марта. Артист дал интервью, в котором заявил, что уехавшие из РФ звезды вернутся и будут просить прощения. Узнав об этом, Алла Пугачева гневно ответила коллеге, записав ему видеоролик. Примадонна заявила, что «нормальные люди не планируют возвращаться в Россию». После этого в обществе разразился большой скандал: некоторые звезды поддержали артистку, а кто-то раскритиковал ее за оскорбительные слова.