Через соцсети и смс: как задать вопрос Путину на «Прямую линию» 19 декабря

Задать вопрос президенту России Владимиру Путину для «Прямой линии» можно будет до 19 декабря. Как это сделать, сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.

19 декабря в 12:00 выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Это будет одновременно и «Прямая линия», и пресс-конференция - два формата объединят в одну программу.

Прием вопросов для президента начался 8 декабря в 00:00.

Задать вопрос можно разными способами: через сайт программы moskva-putinu.ru, смс и ммс по круглосуточному номеру 0-40-40 и телефону колл-центра 8-800-200-40-40.

Работает специальное мобильное приложение – о нем можно узнать на сайте программы. Текстовые и видеовопросы можно отправить через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». У программы есть официальные группы – для «ВКонтакте» это vk.com/moskvaputinu, а для «Одноклассников» - ok.ru/moskvaputinu.

Как отмечает Ura.ru, поступило несколько десятков тысяч вопросов. Преимущественно они касаются ЖКХ, пенсий, СВО.

Ранее ведущий Владимир Познер заявил, что не примет участие в пресс-конференции с Путиным. Журналист отметил: если бы он был, то обязательно задал вопрос.