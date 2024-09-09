Через мексикано-американскую границу: российский блогер Илья Мэддисон заявил, что сбежал в США

Легенда российского «Ютуба» Илья Давыдов, он же Илья Мэддисон, сбежал в Соединенные Штаты. Так по крайне мере утверждает сам блогер. Он опубликовал в Сети видео из американского Сан-Диего, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, вероятно, стример уже запросил убежище в США. Он попал в страну через границу с Мексикой. Там он мог быть задержан погранслужбой, а после доставлен в миграционную тюрьму. Мэддисон записал небольшой ролик по ситуации, скорее всего, отсидев положенное время под стражей.

На видео Илья шагает с рюкзаком по Сан-Диего. Он идет вдоль тюрьмы Otay Mesa Detention Center, где в том числе содержатся просители убежища. Если все это правда, то блогера ждет суд, на котором будет решаться его дальнейшая судьба по пребыванию на территории Штатов.

Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин откладывает возвращение в Россию. Молодой человек планирует переждать осенний призыв на родине за границей.