Блогер Даня Милохин откладывает возвращение в Россию из-за осеннего призыва

Блогер Даня Милохин планирует скрываться от осеннего призыва в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают журналисты, знакомые с Даней Милохиным рассказали, что блогер не планирует возвращаться в Россию. Якобы, причиной этого стал грядущий осенний призыв, который стартует уже в октябре.

Блогеру предлагали служить в спортроте, так как он в последнее время увлекся боксом, но он отказался от этой затеи. Приемный отец Милохина подтвердил информацию о том, что сын скучает по России. Впрочем, по словам Дмитрия Тюленева, тиктокер чувствует себя комфортно за рубежом, продолжает заниматься спортом и мечтает о новых турнирах.

Напомним, Даня Милохин уехал из России несколько лет назад. Это случилось после скандала, связанного с шоу «Ледниковый период» — тогда блогер заявил, что проект ему наскучил. Он бросил свою напарницу Евгению Медведеву, не предупредив ее о решении уехать.

Ранее мы писали о том, что Даня Милохин приехал в Молдавию и встретился с блогером Некоглаем.