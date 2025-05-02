«Чем вас порадовать? Чем угостить?»: Владимир Путин показал, что хранит в холодильнике

Журналист Павел Зарубин побывал в гостях у президента России Владимира Путина в Кремле. Глава государства напоил работника прессы чаем и показал ему, что хранит в холодильнике.

Съемки в жилище у российского лидера состоялись по случаю 25 лет со дня его инаугурации. Журналист опубликовал в своем Telegram-канале небольшой фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Во время осмотра квартиры Путин показал Зарубину кухню и свой холодильник. Из него президент достал молоко и добавил его в чай журналисту.

«Чем вас порадовать? Чем угостить?» — спросил Путин у корреспондента.

Ранее глава России назвал одно из самых любимых мест в Санкт-Петербурге. По словам Путина, когда он бывает в Северной столице, то всегда пытается попасть в Мариинский театр.