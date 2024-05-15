Бывший зять назвал Сергея Шойгу человеком-легендой и захотел возглавить Минспорта

Фитнес-блогер Алексей Столяров высказался о бывшем тесте Сергее Шойгу. Он назвал экс-главу Минобороны РФ человеком-легендой и признался, что и сам был бы не против возглавить какое-нибудь министерство.

Как подчеркнул Столяров, за Шойгу не стоит переживать, так как он пошел на повышение и теперь будет заниматься безопасностью страны.

«Это человек-легенда, 12 лет министр обороны. Суворов только был примерно столько же. Ни одной проигранной войны. Сейчас он стал заниматься безопасностью всей страны. Безумно рад за него, что на протяжении 33 лет он является министром», — сказал бывший муж дочери Шойгу.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Столяров выразил уверенность, что в России есть только четыре фамилии, которые будут на слуху всегда, — президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и Сергей Шойгу.

Блогер также не стал скрывать, что хотел бы сменить сферу деятельности и возгласить, например Минспорта РФ.

12 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Шойгу, возглавлявший Минобороны России с 2012 года, назначен секретарем Совбеза.